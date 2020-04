Der Normalbetrieb in den Tiroler Krankenhäusern soll nun schrittweise wieder aufgenommen werden. So werden etwa geplante orthopädische Eingriffe oder Operationen im Zuge von chronischen Beschwerden wieder durchgeführt, teilte das Land am Samstag mit. Zur Wiederaufnahme von Behandlungen werden noch die dementsprechenden Vorgaben des Bundes abgewartet.