Er sitzt in seiner Zelle in der Justizanstalt Sankt Pölten, und er weint und weint. „Warum habe ich so etwas Schreckliches getan?“, fragt er seine Anwälte – Astrid Wagner und Florian Höllwarth –, wenn sie ihn in der Haft besuchen; fragt er seinen Bruder, wenn er über das Anstaltstelefon mit ihm telefoniert. Die Antwort – Nicolae T. weiß sie, in Wahrheit, selbst. Er hat mittlerweile begriffen, in welch absurdem Abwärtsstrudel er sich in den Monaten vor seiner grauenhaften Tat befunden hat. Aber er verstehe dennoch nicht, schluchzt er, „wie ich es schaffen konnte, meine Frau umzubringen“. Damals, am 15. Jänner 2020, im Haus der beiden in Ybbs an der Donau (NÖ).