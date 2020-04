Mit der Öffnung der kleinen Geschäfte nimmt der Bedarf an Kinderbetreuung deutlich zu. Allein in Klagenfurt wurden in dieser Woche wieder 163 Sprösslinge in städtischen Kindergärten, Horten und Schulen beaufsichtigt. Eine Herausforderung - vor allem für die Pädagogen, die trotz Ansteckungsgefahr Dienst machen müssen.