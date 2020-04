Am Freitag wurde wie berichtet die Österreich-Radrundfahrt abgesagt. Die Profis halten sich derzeit alle zuhause fit und messen sich darum virtuell. In der vom österreichischen Radverband gegründeten „e-Cycling League Austria“ können sie sich trotzdem „Rad an Rad“ duellieren. Am heutigen Samstag wurde das dritte Rennen ausgetragen. Und der Steirer Moran Vermeulen (Felbermayr Simplon Wels) holte sich hinter Rainer Kepplinger Platz zwei. Der Gesamtführende Felix Ritzinger (WSA KTM Graz) wurde Fünfter.