14.576 Menschen an Covid-19 gestorben

Insgesamt erlagen in Großbritannien nach offiziellen Angaben bereits 14.576 Menschen der Lungenkrankheit. Allerdings werden in dieser Statistik nur die im Krankenhaus Verstorbenen erfasst. Auch Premierminister Boris Johnson hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus gab der 55-Jährige zu, sein Leben habe „auf Messers Schneide“ gestanden. In Großbritannien mangelt es an Schutzausrüstungen, Tests, Beatmungsgeräten und Personal in den Krankenhäusern.