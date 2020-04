Kürzlich ist ein erst 56-jähriger Mann ganz alleine im Krankenhaus an Covid-19 gestorben. Für die Angehörigen war dies das Schlimmste, was passieren konnte. Eine Verabschiedung war nicht möglich und weil die Familie in Quarantäne war, konnte auch kein normales Begräbnis abgehalten werden“, erzählt Peter Schauer, Geschäftsführer der Feuerbestattung Oberösterreich mit Sitz in St. Marienkirchen/Polsenz. „Mit der Trauerarbeit kann aber erst begonnen werden, wenn das Grab zu ist“, sagt er.