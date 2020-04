Not macht erfinderisch, das zeigt sich auch in Zeiten der Coronavirus-Krise. Eine italienische Supermarktkette hat nun eine App entwickelt, um Kunden das Einkaufen zu erleichtern und gleichzeitig zu verhindern, dass sich zu lange Schlangen in und vor Supermärkten bilden. Mit der App erhält der Kunde eine Zutrittsnummer und kann gleichzeitig abfragen, wie viele Kunden sich vor ihm in der Reihe befinden.