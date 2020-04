RB Leipzigs Geschäftsführer hofft auf eine Fortsetzung des Spielbetriebes in der deutschen Fußball-Bundesliga. Ein Saisonabbruch aufgrund der Coronavirus-Krise „wäre ein absolutes Desaster, weil es viele Klubs in die Insolvenz führen könnte“, sagte Oliver Mintzlaff der in seiner Heimatstadt Bonn erscheinenden Zeitung „General-Anzeiger“ (Samstag-Ausgabe).