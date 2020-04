Nun erschien es mitten in der Corona-Krise. Eigentlich wären Lesungen geplant gewesen. Wie ist die Lage jetzt?

Dass ich das Buch in der Hand halte, fühlt sich wie ein kleines Wunder an. Aber natürlich - eine Pandemie hätte nicht sein müssen. Andererseits ist das mein Leben - mein erster Arbeitstag nach Larissas Tod war ausgerechnet ein Krimidinner. Nun erscheint mein Buch über eine Krise, mitten in der Krise. Was soll ich sagen ...? (lacht)