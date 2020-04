„Hilfreiche Hände und offene Herzen“

Die Ausreise der Kinder und Jugendlichen könne nur ein Anfang sein, wenn es darum gehe, die völlig überfüllten und unzumutbaren Camps auf den griechischen Inseln zu entlasten, so auch der deutsche Repräsentant des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Frank Remus. Die Kinder seien zwar jetzt in Sicherheit, aber auch in einer fremden Welt, ohne Gewohntes und ohne vertraute Menschen. Sie seien in Deutschland eingetroffen, "wann sie auch in Deutschland ankommen, hängt von hilfreichen Händen und offene Herzen ab“.