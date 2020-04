Balkon darf nicht mehr betreten werden

Die an Schramböck gerichteten Rücktrittsforderungen von Schnedlitz wollte man im Wirtschaftsministerium am Samstag nicht kommentieren, betonte aber das „schnelle und harte Vorgehen“ in der Causa. Dass man sich in Zeiten wie diesen zu fünft auf einen engen Balkon stelle, „geht gar nicht“, so der Sprecher. Der Balkon dürfe mittlerweile nicht mehr betreten werden.