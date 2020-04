Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Einbruch in einen Pop-up-Store mit Atemschutzmasken auf der Wiener Mariahilfer Straße versucht. Obwohl keine der mehr als sieben Millionen gelagerten Masken entwendet wurde, setzte der Inhaber eine Belohnung von 30.000 Euro für Hinweise aus. „Ich möchte wissen, wer in Zeiten wie diesen eine solche Tat versucht“, begründete der Shop-Betreiber die Höhe der in Aussicht gestellten Belohnung.