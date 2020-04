Aufatmen in Österreichs Eishockey-Bundesliga - zumindest was den Haupt- bzw. Namenssponsor betrifft! Da sind die Liga-Bosse nach dem Abgang der „Erste Bank“ trotz schwerer wirtschaftlicher Zeiten fündig geworden - in den nächsten Wochen soll bereits der Wettanbieter „bet-at-home“ präsentiert werden.