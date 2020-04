Ein Todesopfer hat ein Brand in einer Wiener Wohnung in der Nacht auf Samstag gefordert. Im Schlafzimmer einer 51 Jahre alten Frau war Feuer ausgebrochen. Die Eingangstür der Wohnung sei jedoch von derart massiver Ausführung gewesen, sodass die Helfer lediglich von außen via Drehleiter gegen die Flammen ankämpfen konnten. Für die Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät.