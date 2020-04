In Oberösterreich haben sich in der Nacht auf Samstag zwei betrunkene Autofahrer von selbst aus dem Verkehr gezogen. Im Bezirk Linz-Land war eine 23-jährige Frau bereits acht bis neun Kilometer auf nur drei Rädern und einer beschädigten Felge unterwegs, bevor sie in St. Marien zum Stuillstand kam. In Waizenkirchen stieß ein stockbetrunkener 28-Jähriger gegen einen Telefonmasten. In Linz erwischten Polizisten einen Serben, der zwei Autos. demoliert hatte: er hatte 3.14 Promille.