Ein großes Argument dagegen

„Sollte der reguläre Schulbetrieb zum Beispiel in Westösterreich erst wieder Mitte September aufgenommen werden, würde das für viele Kinder bedeuten, dass sie de facto ein halbes Jahr ohne Unterricht auskommen müssten“, betont Dr. Salcher. „Was spricht daher gegen eine Öffnung aller Schulen zumindest ab Mitte Mai?“, fragen sich viele. „Es gibt nur ein Argument dagegen. Dieses ist allerdings massiv. Wenn 1,1 Millionen Schüler und 120.000 Lehrer täglich wieder öffentliche Verkehrsmittel benützen und gemeinsam in den Klassen sitzen, dann ist das ein idealer Nährboden für das Virus“, so Salcher.