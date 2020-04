Darts im Home Office geht ganz einfach: Die Stars spielen jeweils an ihrer eigenen Scheibe, per Video werden die Würfe in einem Stream aufgezeichnet. „Es freut mich sehr, dass wir den Fans in diesen beispiellosen Zeiten Live-Dartsliefern können“, sagte PDC-Boss Barry Hearn. Pro Abend soll eine Gruppe gespielt werden, damit gibt es in den kommenden 32 Tagen je einen Vorrundenabend live zu sehen.