Vor einem Neustart am Montag steht der Möbelhandel in Slowenien, was das Kärntner Möbelhaus Rutar mit zehn Filialen der Ketten Rutar und DIPO in unserem Nachbarland freut. Der Möbelriese ist dort Marktleader. Konzernchef Josef Rutar ist froh, dass seine Mitarbeiter ihren Job wieder ausüben können.