Mit 1. Mai startet in Kärnten die Jagdsaison. Und die Jäger haben längst mit den Vorbereitungen begonnen. Sie tragen Salzsteine für die Wildtiere in die Wälder und sanieren Hochsitze. „Die Jagd ist nicht nur ein Recht, sondern auch mit vielen Verpflichtungen verbunden, wie etwa der Vermeidung von Wildschäden oder der Verhinderung von Krankheiten wie der Afrikanischen Schweinepest“, so Kärntens Landesjägermeister Walter Brunner. Weiters diene die Jagd zudem zur Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebensmittel Wildbret.