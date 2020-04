Landesrat Martin Gruber (ÖVP) konkretisierte diese Schritte - so sollen bürokratische Hürden abgebaut und Investitionen und Impulse gesetzt werden, um die Konjunktur anzukurbeln: „Konkret bedeutet das, dass wir uns alle Ausgaben und Förderungen, die nicht systemrelevant und konjunkturbelebend sind, anschauen, sie werden nach Möglichkeit eingefroren, aber nicht gestrichen.“ In seinen Referaten betreffe ein solches „Einfrieren“ die Ausgaben für Jagd und Fischerei, im Gegenzug würden die Mittel für Straßenbau in das ländliche Wegenetz aufgestockt.