„Als einzige mögliche Brandursache konnten mehrere eingeschaltete Herdplatten des Ceranfeldes eruiert werden, die folglich das darauf befindliche Material (Karton, Zeitungspapier und Holz) in Brand gesetzt haben dürften“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Weil zum Zeitpunkt des Brandes Großmutter und zwei Enkelkinder anwesend waren, schließen die Ermittler aber auch nicht aus, das eines der Kinder den Herd eingeschaltet haben könnte. Offenbar hatte der 2-jährige Sohn des Geschädigten in einem unbeobachteten Moment die Schalter des E- Herdes betätigt. Es waren insgesamt vier Feuerwehren mit insgesamt 29 Mann im Einsatz, wobei sich die hauptsächliche Tätigkeit der FF auf Belüftungsarbeiten beschränkte.