Der 54-Jährige hatte sein Wohnmobil in einer Halle in Feldkirchen über den Winter abgestellt. Immer wieder kam es beim Starten zu Sicherungsproblemen. Plötzlich nahm der Villach Rauchgeruch war und sah, dass die am Dach befindliche Klimaanlage bereits in Flammen stand. Mit einem Feuerlöscher konnte der Mann das Feuer selbst löschen und Schlimmeres verhindern. Durch herabfallende heiße Plastikteile wurde er aber an beiden Händen verbrannt. Der Schaden am Wohnmobil beträgt mehrere tausend Euro.