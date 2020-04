„Die Leute, die an unserer Anlage vorbeikommen, können den Saisonstart schon gar nicht mehr erwarten“, versichert Leo Breisach, der in diesen Tagen die Tennisanlage in Graz-Mariatrost auf Vordermann bringt. „Unsere Mitglieder hatten großes Verständnis für die Corona-Maßnahmen. Viel länger hätte man ein Tennisverbot aber nicht argumentieren können.“ Für den Start am 1. Mai ist man - so wie so ziemlich alle steirischen Tennisclubs - gerüstet. „Die Plätze sind ja schnell hergerichtet. Wir haben die Zeit genutzt und kleinere Baumaßnahmen einfach vorgezogen.“