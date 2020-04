Am Vorabend hatte US-Präsident Trump das Schritt-für-Schritt-Hochfahren der USA verkündet, bereits am Freitag ging ihm der drei Phasen-Plan offenbar zu langsam voran. In einer Tweet-Serie warf er drei Bundesstaaten, denen jeweils ein demokratischer Gouverneur vorsteht, vor, die Bevölkerung quasi in Geiselhaft zu halten. Trumps Forderungen nach einer „Befreiung“ der Bundesstaaten, die er in Großbuchstaben kundtat, heizten Proteste konservativer Bürger gegen die strengen Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise an. Die US-Regierung rechnet nach neuesten Angaben mit 60.000 bis 65.000 Toten infolge der Pandemie in den USA, wie Trump sagte.