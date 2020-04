Khol: „Rechtsstaat in keiner Weise in Gefahr“

Khol glaubt diesbezüglich an eine „völlig falsche Interpretation“ der Aussagen von Kurz. Dass der VfGH hinterher alles überprüfe, „das ist der österreichische Rechtsstaat“, sagte der ehemalige ÖVP-Politiker am Freitagabend in der ORF-Sendung. Der Rechtsstaat sei in keiner Weise in Gefahr, Grundrechte seien lediglich wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt - nicht zu politischen Zwecken, sondern wegen der Gesundheit der Bevölkerung, so Khol.