„Wenn wir uns von den Illusionen über unsere vermeintlichen Talente verabschieden und uns auf das konzentrieren, was wir gerne tun und gut können, dann haben wir beste Chancen auf ein erfülltes Leben“, so Salcher. Der erste Schritt sei zu erkennen, was wir an uns verändern können und womit wir uns abfinden müssen. So erweist sich Selbstbeherrschung als ein entscheidender Faktor eines gelungenen Lebens. Die Corona-Krise ist eine gute Gelegenheit, diese Fähigkeit zu trainieren - für Schüler, Eltern und Lehrer.