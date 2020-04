Um 5.30 Uhr Früh bedrohte ein Einheimischer (42) am Freitag im Tiroler Wörgl drei Bekannte in einer Wohnung mit einer Langwaffe. Er zog dann weiter in eine Bäckerei, wo er die Waffe auf einen Kunden richtete. Beim Eintreffen der Beamten ergab sich der Mann, widersetzte sich jedoch der Festnahme so vehement, dass ein Polizist verletzt wurde. Wie sich später herausstellte, war der 42-jährige Verdächtige trotz Verbots im Besitz mehrerer Waffen.