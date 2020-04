Schwer verletzt wurden am Freitag bei Arbeitsunfällen in Tirol zwei Männer: Ein 47-jähriger Ungar stürzte in Fulpmes etwa drei Meter von einem Vordach ab. In Hall wurde ein 49-jähriger Einheimischer von einer herunterfallenden Hebebühne mitgerissen, er fiel aus einer Höhe von etwa 5,5 Metern.