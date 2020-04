Demokraten kritisieren Gesundheitssystem

Der demokratische Senator Bernie Sanders schrieb angesichts der Schätzung am Freitag auf Twitter, es sei „skandalös und nicht nachhaltig“, dass die Krankenversicherung in den USA immer noch vom Arbeitgeber abhänge. Sanders setzt sich seit Langem für eine umfassende staatliche Krankenversicherung ein - so setzte er bis vor Kurzem noch in seinem Wahlkampf zur Präsidentschaftskandidatur verstärkt auf das Thema. Die USA sind aktuell praktisch das einzige entwickelte Industrieland ohne eine solche Option.