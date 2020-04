Die aktuelle Situation ist ein schwerer Schlag für den Frauenfußball, der in Österreich langsam zumindest etwas an Bedeutung gewonnen hatte. Sollte die neue Saison nicht programmgemäß starten können - was anzunehmen ist - würde der nächste folgen. Laut Schmaus ist neben dem Finanziellen die lange Pause - St. Pöltens letztes Pflichtspiel war der 5:2-Sieg nach Verlängerung in der 2. Cup-Runde gegen Landhaus am 17. November 2019 - das noch „größere Problem“. Spielerinnen könnten dadurch dem Sport überhaupt abhandenkommen.