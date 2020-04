So können sich bedürftige Vereins-Mitglieder ab Montag, 20. April, entweder per E-Mail an sturmhilft@sksturm.at oder unter den unten angeführten Telefonnummern an den Verein wenden. Klubverantwortliche - Spieler und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Vorstände und viele mehr - werden in weiterer Folge Hilfspakete mit verschiedenen Utensilien ausliefern. Auch die Fanklubs haben ihre Hilfe versprochen. Hier die Kontaktinformationen: