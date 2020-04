Der 54-Jährige geriet mit seinem Pkw in weiterer Folge ins Schleudern und prallte gegen mehrere Bäume eines angrenzenden Waldes. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der entgegenkommende 47-Jährige erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Hartberg eingeliefert. Die L412 war für die Dauer der medizinischen Versorgung der Unfallbeteiligten und für die Dauer der Fahrzeugbergung für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.