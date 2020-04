Polizeieinsatz am Freitag im Vorarlberger Feldkirch: Per Telefon war in einer Bank eine Bombendrohung eingegangen. Umgehend wurden die Gegend großräumig abgesperrt und das Geldinstitut geräumt und auf Sprengstoff durchsucht. Gefunden wurde in dem Objekt nichts, wohl aber jene Person, die als mutmaßlicher Drohanrufer gilt. Noch in den frühen Abendstunden wurde ein 40-Jähriger in der Steiermark als Tatverdächtiger ausgeforscht, so die Polizei.