Tragischer Unfall bei Bauarbeiten an einer Terrasse am Freitagnachmittag in der Steiermark: Ein eineinhalb Meter langes und 30 Zentimeter breites Stück Holz fiel plötzlich aus einer Höhe von zehn Metern auf die darunterliegende Hauszufahrt. Fatal: Just in diesem Moment befanden sich dort eine 21 Jahre alte Frau und ihre zweijährige Tochter - beide wurden von dem Holzstück getroffen und erlitten schwere Verletzungen.