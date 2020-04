LASK als Vorreiter

Ehe am Dienstag die zwölf Bundesligisten und Cup-Finalist Lustenau wieder in Kleingruppen trainieren dürfen, muss die Regierung am Montag das „absegnen“, was die Liga in ihrem 30-seitigen Konzept mit Experten erarbeitete und empfiehlt. Der LASK reagierte aber schon jetzt und agiert wie schon bei der Abwendung der Kurzarbeit als Vorreiter. Bereits heute Samstag werden nach einem exakten Zeitplan in der Raiffeisen Arena alle Spieler und Trainer getestet.