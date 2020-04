Wenn man in Linz die Öffis benutzt, ist es derzeit ein Leichtes, die vom Bund vorgeschriebene Ein-Meter-Abstandsregel einzuhalten. Noch! Den bereits diese Woche hat sich das Fahrgastaufkommen in den Bussen und Straßenbahnen in der Landeshauptstadt deutlich gesteigert. Und spätestens ab 4. Mai, wenn man wieder auf Normalfahrplan umstellen will, werden wohl noch einmal um einiges mehr Menschen wieder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.