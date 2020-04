Das schreckliche Unglück passierte am Freitag um 16.10 Uhr. Ein Motorradlenker wollte auf der Eferdinger Straße in Waizenkirchen einen Lkw überholen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Biker übersehen haben - die beiden krachten frontal gegeneinander. Ein Motorrad wurde in die angrenzende Wiese geschleudert, ging sofort in Flammen auf. Das zweite wurde unter den Anhänger des Lkw geschleudert - auch diese beiden Fahrzeuge fingen Feuer. Für die beiden Männer kam jede Hilfe zu spät, sie erlagen an Ort und Stelle ihren Verletzungen.