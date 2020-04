In Deutschland wird derzeit über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen diskutiert, weil sich die Ausbreitung der Epidemie deutlich verlangsamt hat. So wurde am Freitag ein Konzept für die schrittweise Rückkehr zu Gottesdiensten angekündigt. Im Bundesland Schleswig-Holstein sollen ab Mai schrittweise Veranstaltungen wiederaufgenommen und der Tourismus geöffnet werden.