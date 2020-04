Das CNN-Interview gab Shiffrin in ihrem Haus in Colorado. „Es ist wichtig, jetzt zu Hause zu sein“, so Mika in dieser schwierigen Zeit. Denn hier fühle sie sich ihrem Vater doch noch etwas näher. „Mein Vater hat viel Zeit in diesem Haus verbracht und war Teil des Grundes, warum ich dieses Haus tatsächlich gekauft habe“, erinnert sich Shiffrin. „Er hatte es auf dem Markt gesehen und hat es überprüft, bevor ich überhaupt davon wusste.“