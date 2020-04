Etwa die Installation von Videokameras im Eingangsbereich und die Ausstattung mit Pfeffersprays - auch dokumentiert: verbale Ausfälle bis hin zu Bedrohungen und Stalking. 2019 musste in 23 Fällen die Polizei einschreiten, am häufigsten in der BH Weiz - hier sogar 10-mal! Unter den angezeigten Delikten war neben gefährlichen Drohungen, Sachbeschädigung und körperlichen Attacken sogar ein Hundebiss an der BH Hartberg-Fürstenfeld.