Ein schier unfassbares Martyrium hatte die kleine Arwa (8) nach dem Unfall vor mehr als einem Jahr durchleben müssen. Die Schülerin war beim Überqueren der Puchheimer Straße in ihrem Heimatort von einem Auto gerammt worden, hatte neben einem Leberriss und Beinverletzungen auch schwerste Hirnschäden erlitten. Ihr Leben hing fortan nur noch an einem seidenen Faden. „Arwas Zustand war so schlimm, dass die Ärzte am ersten Tag überzeugt waren, dass sie so gut wie keine Überlebenschancen hat“, erinnert sich Vater Sarafaz A.