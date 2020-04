Sein in der 2. Liga nach 19 Runden auf Rang sieben liegendes Team muss also nun vermutlich wochenlang auf ein einziges Spiel hinarbeiten. „Für das eine Spiel braucht es eine Vorbereitung wie für eine Meisterschaft, der Aufwand ist also gleich groß, wie wenn nachher eine Reihe von Spielen folgen würde“, sagte Bösch. Für das Cup-Finale lohnt sich der aber allemal. „Die Mannschaft und der Verein haben sich dieses Spiel verdient. Und im Hinterkopf, träumen ist ja erlaubt, wissen wir ja, dass es im Cup in der Vergangenheit immer wieder einmal eine Sensation gegeben hat“, erläuterte Bösch. Der Cup-Sieger hat einen Fixplatz in der Europa League. „Das wäre sportlich und finanziell eine super Sache.“