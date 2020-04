styriarte: Absage und neue Formate

Bei der styriarte hatte man die Termine im Juni bereits abgesagt, nun folgte die Absage des restlichen Festivals. Leiter Mathis Huber glaubt aber daran, „Teile des Programms in neuen Formaten und angepasst an die dann gültigen Veranstaltungsbedingungen umsetzen zu können.“ Bis Ende Mai will er die styriarte 2020 neu erfinden - der Kartenverkauf dafür soll am 2. Juni starten.