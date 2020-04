Der Mann war wegen Quälens und Vernachlässigens seiner neugeborenen Tochter angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, er habe seine im Juli geborene Tochter in der Zeit von August bis Oktober 2016 immer wieder massiv geschüttelt und in die Luft oder zu ihrer Mutter geworfen. Das Baby habe dadurch einen Atem- und Kreislaufstillstand erlitten und sei in der Folge daran gestorben.