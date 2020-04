In Thailand werden im Zuge des Kampfes gegen die Coronavirus-Pandemie jetzt Telefonzellen zu Teststationen umgebaut. Dafür werden Löcher in die Glasscheiben geschnitten, durch die medizinisches Personal mit speziellen Schutzhandschuhen hindurchgreifen kann. Das zeigen Aufnahmen, die die Regierung in Bangkok am Freitag auf Twitter veröffentlicht hat.