Zwischenstopp in Brest könnte die Ursache sein

Am Mittwoch lag die Zahl der Infizierten laut Verteidigungsministerium noch bei rund 670. Der Ursprung der Kontamination ist weiter offen, eine Untersuchung soll die Hintergründe klären. Die Besatzung war zwar drei Monate lang auf See, legte aber auch einen Zwischenstopp in Brest ein, wo die Seeleute wohl von Land gehen durften, um ihre Familien zu treffen und Bars aufzusuchen. Das legten zumindest die Ermittlungsergebnisse des französischen Investigativportals Mediapart nahe.