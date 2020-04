In einem Schreiben an die Bürger rief Ortschef Herbert Lameraner in Teilen der Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf im Bezirk Baden den Wasser-Notstand aus: „Die Nachbargemeinde hat die Lieferungen eingestellt, und gleichzeitig ist ein erhöhter Verlust aufgetreten“, so die Erklärung. Jetzt wird natürlich Kritik laut!