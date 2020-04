Ein niederösterreichischer VP-Mandatar sieht sich derzeit mit schweren Vorwürfen konfrontiert. So wird in einem anonymen Brief davon berichtet, dass sich der Politiker über die derzeit geltenden Bestimmungen in der Corona-Krise hinwegsetzen würde - etwa Familienbesuche zu Ostern abgehalten habe. Nun wehrt sich der Gemeinderat und holt zum Gegenschlag aus: Die Vorwürfe seien „frei erfunden“, wie er erklärt.