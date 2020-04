Quasi am anderen Ende des Landes ist ein geflüchteter Strafgefangener des Landesgerichts Innsbruck der Polizei ins Netz gegangen - gerade, als er einmal mehr eine Straftat begehen wollte. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Linzer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf den verdächtigen Mann aufmerksam. Während sie ihn observierten, beging er einen Einbruchsversuch. Die Handschellen klickten.