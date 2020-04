Mit neun Punkten aus 18 Spielen hat Leobendorf nach einer katastrophalen Hinrunde den Klassenerhalt in der 3. Liga jetzt doch geschafft. Geholfen hat da natürlich die Entscheidung des ÖFB. Der Fußballbund hat nämlich die komplette Saison in der Regionalliga Ost annulliert. Was Leobendorfs sportlicher Leiter Mario Batoha zum Ligaverbleib zu sagen hat hören sie im Video.